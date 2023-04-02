Экспорт оборонной продукции Индии достиг рекордных $1,9 млрд

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сообщил, что экспорт вооружений и оборонных технологий страны в 2022–2023 финансовом году составил 159,2 млрд рупий (примерно $1,9 млрд). Это рекордное значение, отметил он.

«Под вдохновляющим руководством премьер-министра Нарендры Моди наш оборонный экспорт будет продолжать расти в геометрической прогрессии»,— написал министр в Twitter.

Как сообщал господин Сингх в декабре 2022 года, страна намерена достичь цели по военному экспорту на сумму более $3 млрд к 2025 году. По данным военного ведомства Индии, с 2017 по 2021 год оборонный экспорт страны увеличился почти в шесть раз. Политика Индии направлена на продажу оружия преимущественно дружественным странам Африки и бассейна Индийского океана.

Лусине Баласян