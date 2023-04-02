В Лос-Анджелесе произошла стрельба возле магазина, один убит, трое серьезно пострадали

Возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) произошла стрельба. Один человек убит, трое получили серьезные ранения, передает NBC данные полиции.

Стрельба произошла в пригороде — в поселке Уэст-Хиллс. На месте происшествия погиб 45-летний мужчина. Одна 35-летняя женщина госпитализирована в критическом состоянии, еще одна 35-летняя женщина и 45-летний мужчина — в тяжелом или критическом состоянии.

Подозреваемый задержан. Неизвестно, что стало мотивом преступления.

Президент США Джо Байден на фоне множества случаев массовой стрельбы в 2023 году неоднократно призывал запретить штурмовое оружие. В частности, он обратил внимание Конгресса на проблемы с легализацией оружия после стрельбы в школе Нэшвилл, где были убиты шесть человек.

Леонид Уварчев