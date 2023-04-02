Квитова обыграла Рыбакину в финале Miami Open

Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла Miami Open. В финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (до 2018 года представляла Россию) со счетом 7:6 (16-14), 6:2. Игра длилась 1 час 42 минуты.

33-летняя Квитова — бывшая вторая ракетка мира, сейчас занимает 12-ю строчку рейтинга теннисисток. На ее счету теперь 30 побед на турнирах под эгидой WTA, в том числе две победы на турнирах Большого шлема (Wimbledon 2011 и 2014 годов). Победительница Итогового турнира WTA 2011 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде.

23-летняя Рыбакина — седьмая ракетка мира. На ее счету четыре победы на турнирах WTA, в том числе на турнире Большого шлема Wimbledon. В марте она выиграла Indian Wells Masters.

Miami Open — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000, который проводится в Майами (штат Флорида, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн. В финале мужской части турнира встретятся россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Леонид Уварчев