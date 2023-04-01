ФК «Урал» в 21 туре РПЛ уступил «Зениту»

Футбольный клуб «Урал» в мачте 21 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Зениту». Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 2:0 (0:0).

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев вышел на 68 минуте на замену и отличился дважды (77, 86).

Главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко матч пропустил из-за красной карточки, полученной в матче с «Динамо» (Москва).

«Урал» занимает 10 место, у него 25 очков. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, у него 51 очко.

В 22 туре РПЛ «Урал» сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 8 апреля в Грозном. В Екатеринбурге «Урал» сыграет 4 апреля с московским «Спартаком» в ответном матче плей-офф «Фонбет» Кубка России.

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Николай Яблонский