Главного тренера ФК «Урал» Виктора Гончаренко дисквалифицировали на три матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на три матча Российской-премьер лиги (РПЛ) главного тренера футбольного клуба «Урал» Виктора Гончаренко. Он наказан за ненормативную лексику в адрес судьи в ходе матча 20 тура РПЛ между «Уралом» и московским «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ФК "Урал" Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главный тренер ФК "Урал" Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщил председатель КДК Артур Григорьянц, господин Гончаренко получил красную карточку в конце матча «Урал» – «Динамо», который прошел 18 марта на стадионе «Екатеринбург-Арена». Встреча завершилась победой москвичей со счетом 0:1. Ранее у наставника «Урала» уже была условная двухматчевая дисквалификация, поэтому в сумме его отстранили на три игры. Он пропустит матчи против «Зенита» (1 апреля), «Ахмата» (8 апреля) и ЦСКА (16 апреля).

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов назвал решение КДК «очень суровым наказанием». « Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи. Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку. Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды — неправильно»,— заявил он.

«Урал» занимает 10 место в чемпионате РПЛ, у него 25 очков.

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Дарья Башлыкова