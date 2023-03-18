ФК «Урал» в 20 туре РПЛ уступил московскому «Динамо» и прервал беспроигрышную серию

Футбольный клуб «Урал» в матче 20 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл московскому «Динамо». Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 0:1 (0:0). На трибунах присутствовало около 6 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Динамо" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Единственный гол на 88 минуте забил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. В конце матча главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко получил красную карточку.

До этого «Урал» отыграл 16 матчей без поражений.

«Урал» занимает 10 место, у него 25 очков.

В 21 туре РПЛ «Урал» сыграет в гостях с «Зенитом». Встреча состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге «Урал» сыграет 5 апреля с московским «Спартаком» в ответном матче плей-офф «Фонбет» Кубка России.

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Николай Яблонский