«Зенит» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили екатеринбургский «Урал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Голы забил Сергеев (75, 86).

В турнирной таблице «Зенит» с 51 очком занимает первое место. «Урал» с 25 очками располагается на десятой позиции.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с московским «Локомотивом» 9 апреля. «Урал» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 8 апреля.

Мария Федотова