РУСАДА обнаружило в двух пробах молодежной хоккейной команды «Толпар» мельдоний

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило мельдоний в пробах двух игроков молодежной хоккейной команды «Толпар», которая входит в систему уфимского клуба «Салават Юлаев». Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

«КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне 2022/23, и тестирование игроков лиг реализуется совместно с РУСАДА. У хоккеистов "Толпара" взято две пробы в феврале и пять — в марте. На данный момент РУСАДА сообщило в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах»,— сообщили в пресс-службе лиги.

В этом сезоне «Толпар» занял шестое место в рейтинге Восточной конференции. В первом раунде плей-офф молодежная команда обыграла клуб «Стальные лисы» из Магнитогорска (3:1 в серии).

Мельдоний был включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. В первые месяцы после этого допинг-пробы почти 300 спортсменов из России дали положительный результат на мельдоний.

Анастасия Ларина