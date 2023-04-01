Папу римского выписали из больницы

Папа римский Франциск покинул римскую клинику Агостино Джемелли, вылечившись от респираторной инфекции, передает Sky News.

«Я не испугался, я еще жив»,— сказал понтифик в разговоре с журналистами, которые встретили его у выхода из больницы.

В Ватикане заявили, что папа римский уже завтра, в Вербное воскресенье, проведет мессу на площади Святого Петра, чтобы отметить начало Страстной недели.

29 марта пресс-служба Ватикана сообщила, что в последние несколько дней 86-летний Франциск жаловался на проблемы с дыханием. Врачи обнаружили у него респираторную инфекцию.

Эрдни Кагалтынов