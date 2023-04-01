Армения сообщила о гибели военного на границе с Азербайджаном

Один армянский военнослужащий погиб, еще один получил ранения на границе с Азербайджаном, сообщило Минобороны Армении. По его данным, инцидент произошел вчера, 31 марта, на юго-восточном участке приграничной зоны.

Ведомство утверждает, что «в условиях крайне плохой видимости» произошла перестрелка между военнослужащими ВС Армении. Одновременно якобы прозвучали выстрелы с азербайджанской стороны.

«После инцидента было обнаружено тело военнослужащего срочной службы Грачья Арая Саруханяна со смертельным огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий был ранен, его жизни ничего не угрожает»,— сообщили в Минобороны, добавив, что проводится расследование.

В декабре 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. 25 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения вооруженных сил страны взяли под контроль дороги к северу от Лачинского коридора. 30 марта Азербайджан также установил контроль над еще несколькими территориями на границе с Арменией.

О ситуации в Карабахе — в публикации «Ъ» «Азербайджан отрезает пути к отступлению».

Лаура Кеффер