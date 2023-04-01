Президент Молдавии обсудила с Зеленским евроинтеграцию и энергобезопасность

Президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский на встрече в Киеве обсудили вопросы евроинтеграции, укрепления энергобезопасности и расширения инфраструктуры. Об этом госпожа Санду сообщила в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Обсудили с президентом Украины ряд тем двусторонней повестки дня, включая сотрудничество по проектам модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности. Мы также договорились лучше координировать наши усилия в обеспечении начала переговоров о присоединении (к ЕС.— "Ъ")»,— написала госпожа Санду.

Господин Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в беседе с президентом Молдавии отдельное внимание было уделено вопросу создания спецтрибунала по расследованию преступлений против Украины.

Владимир Зеленский подал заявку о вступлении в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Вслед за Украиной 3 марта заявки подали Грузия и Молдавия. 23 июня Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на членство. 1 июля глава Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения статуса члена ЕС Украине необходимо провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. 21 ноября господин Зеленский отменил важный для вступления в ЕС пожизненный финансовый мониторинг политиков. ЕК в феврале 2023 года заявила, что Украина пока не готова вступить в ЕС.

Эрдни Кагалтынов