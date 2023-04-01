WSJ: сооснователь Google и еще три миллиардера получили судебный запрос по делу JPMorgan и Эпштейна

Суд Виргинских островов в США запросил у сооснователя Google Сергея Брина и еще трех миллиардеров информацию, которая может помочь в расследовании по делу о связи банка JPMorgan Chase с миллиардером Джеффри Эпштейном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, судебные запросы также пришли председателю совета директоров компании Hyatt Hotels Томасу Притцкеру, владельцу журнала U.S. News & World Report Мортимеру Цукерману и венчурному капиталисту Майклу Овицу.

Генпрокурор Виргинских островов попросил предпринимателей предоставить следствию любые документы и иную информацию, связанные с банком и Джеффри Эпштейном, сообщают источники. По какой причине запросы были доставлены именно этим миллиардерам, не уточняется.

В конце ноября 2022 года женщины, утверждающие, что пострадали от сексуального насилия со стороны Джеффри Эпштейна, подали иск против JP Morgan и Deutsche Bank, обвинив банки в содействии преступной деятельности американского финансиста.

Джеффри Эпштейн был клиентом JPMorgan с 2000 по 2013 год, и последние пять лет этого периода уже было отчасти известно о преступной деятельности финансиста, поскольку он сам признал свою вину в рамках дела об организации проституции, заведенного в отношении него в штате Флорида. Руководство JPMorgan называет претензии жертв насилия к банку необоснованными. В финансовой организации утверждают, что не участвовали в преступной деятельности бывшего клиента и не извлекали из нее выгоду.

В начале марта сам JPMorgan подал в суд два иска к бывшему главе подразделения частного банкинга Джесу Стейли, обвинив его в финансовой поддержке Джеффри Эпштейна, а также в насильственных действиях сексуального характера. Сам Джес Стейли не отрицает, что у него были дружеские отношения с Джеффри Эпштейном, однако банкир выразил сожаление по поводу того, что был знаком с финансистом, а также отрицает, что ему было что-либо известно о его деяниях.

В 2008 году полиция США арестовала Джеффри Эпштейна по обвинениям в организации проституции и в сексе с несовершеннолетними. Финансист признал вину и выплатил компенсации 36 пострадавшим от его действий девушкам. Благодаря этому Джеффри Эпштейн получил иммунитет от дальнейшего судебного преследования и, отсидев в тюрьме 13 месяцев, вышел на свободу. В июле 2019 года его снова арестовали. Обыскав его дом, полиция получила новые доказательства сексуальных преступлений. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. 10 августа миллиардера нашли в камере мертвым, объявив это самоубийством.

Эрдни Кагалтынов