Маск ожидает «большой расплаты» из-за низкой рождаемости

Миллиардер Илон Маск считает, что низкая рождаемость приведет к «большой расплате». Так он прокомментировал публикацию Reuters о том, что к 2033 году будут исчерпаны резервы основного целевого фонда системы социального обеспечения США. Оказалось, что это произойдет на год ранее, чем ожидалось.

«Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости. Япония — опережающий индикатор»,— написал господин Маск в Twitter.

Население США в 2022 году увеличилось на 1,2 млн человек и достигло 333,2 млн, сообщал The Associated Press. Прирост в основном был обеспечен миграцией — из других стран в США приехали больше 1 млн человек (+168% к 2021 году). Общее число рождений в 2022 году выросло впервые с 2007 года.

В Японии в 2022-м впервые с 1899 года родилось меньше 800 тыс. человек. Власти назвали ситуацию критической. Уровень рождаемости в стране падает с 1973 года.

О рождаемости в России — в материале «Ъ» «Демография разделилась надвое».

Леонид Уварчев