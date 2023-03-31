Вице-губернатор Ненецкого автономного округа арестован по делу о взятке

Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского. Его подозревают в получении взятки в 2 млн руб. Неизвестно, признал ли политик свою вину.

Суд удовлетворил требование следствия о заключении вице-губернатора под стражу, говорится в сообщении регионального следственного управления СКР. Ведомство не уточняет фамилию арестованного.

Андрей Блощинский был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ 30 марта. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также был задержан подчиненный вице-губернатора, который, как утверждает следствие, выступал посредником при получении взятки в размере 10% от прибыли, полученной организацией по госконтракту по нацпроекту «Здравоохранение». Он находится под подпиской о невыезде.

Леонид Уварчев