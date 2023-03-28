ТАСС: замгубернатора НАО Блощинский задержан по подозрению в коррупции

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) сообщили о проведенном 27 марта задержании высокопоставленного сотрудника администрации НАО, не указав его имени. Задержанного подозревают в совершении коррупционных действий, сообщается на сайте администрации. По данным ТАСС, который ссылается на трех человек в органах власти НАО, речь идет о заместителе губернатора НАО — руководителе аппарата администрации Андрее Блощинском.

«Задержан Блощинский, задержание прошло вчера вечером после обысков»,— сказал один из собеседников агентства. Двое других подтвердили эту информацию.

По данным с сайта администрации НАО, господин Блощинский курирует деятельность департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, управления государственного заказа и департамента внутренней политики НАО (частично). Также координирует деятельность по реализации в НАО проектов «Демография» (частично) и «Здравоохранение».

Мария Федотова