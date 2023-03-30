Задержание замгубернатора НАО проведено по делу о взятке в 2 млн рублей

Управление СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщило, что сегодня, 30 марта, сотрудники регионального управления ФСБ провели задержание заместителя губернатора НАО по делу о взятке в особо крупном размере. Ее размер составил 2 млн руб. Имя задержанного не раскрывается.

28 марта ТАСС со ссылкой на трех собеседников в органах власти региона сообщал, что 27 марта был задержан замгубернатора—руководитель аппарата администрации НАО Андрей Блощинский «по подозрению в коррупционном преступлении».

Вместе с Андреем Блощинским был задержан его подчиненный, который выступил посредником при передаче взятки. По версии следствия, замгубернатора через посредника потребовал от представителя неназванной фирмы отдать ему 10% прибыли, полученной за работу по госконтракту (нацпроект «Здравоохранение»). Тот требование выполнил.

Андрей Блощинский был назначен замгубернатора НАО в 2020 году. В этой должности он руководил региональным аппаратом администрации, а также курировал деятельность местных департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, департамента внутренней политики и управления госсзаказа. Он же координировал работу по реализации в НАО нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».