В офисе президента Украины раскритиковали мирную инициативу Лукашенко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что перемирие в конфликте с РФ сейчас недопустимо. Об этом он написал в Twitter после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, в рамках которого тот призвал к прекращению огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Любое прекращение огня, считает господин Подоляк, закрепит право РФ остаться на взятых территориях. Допустить этого Киев не может.

«Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят нелепо»,— добавил советник главы офиса президента Украины.

Запретить сторонам перемещения войск, техники и вооружений глава Белоруссии предложил, выступая перед Национальным собранием. «Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии: и обедненный уран, и обогащенный уран»,— заявил президент Белоруссии.

В феврале господин Лукашенко рассказывал, что уже предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на мир с Россией без предварительных условий.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба