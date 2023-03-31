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Коммерсантъ FM
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В офисе президента Украины раскритиковали мирную инициативу Лукашенко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что перемирие в конфликте с РФ сейчас недопустимо. Об этом он написал в Twitter после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, в рамках которого тот призвал к прекращению огня.

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Любое прекращение огня, считает господин Подоляк, закрепит право РФ остаться на взятых территориях. Допустить этого Киев не может.

«Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят нелепо»,— добавил советник главы офиса президента Украины.

Запретить сторонам перемещения войск, техники и вооружений глава Белоруссии предложил, выступая перед Национальным собранием. «Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии: и обедненный уран, и обогащенный уран»,— заявил президент Белоруссии.

В феврале господин Лукашенко рассказывал, что уже предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на мир с Россией без предварительных условий.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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