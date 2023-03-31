Reuters: Венгрия сама будет оплачивать транзит российской нефти через Украину

Венгрия намерена сама оплачивать украинской «Укртранснафте» транзит нефти по нефтепроводу «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Сейчас эти платежи производит Россия («Транснефть»).

По данным агентства, взносы за транзит будет проводить венгерская нефтеперерабатывающая компания MOL (основной покупатель сырья, поставленного по «Дружбе»). Собеседники Reuters добавили, что затраты на транспортировку так или иначе несли покупатели, поскольку те изначально закладывались в цену.

В августе 2022 года оператор транзита «Укртранснафта» остановил транспортировку российской нефти по трубопроводу после того, как банки отказались проводить регулярный платеж «Транснефти» в связи с введением седьмого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Тогда возобновить поставки удалось после вмешательства MOL (те сами оплатили транзит), указывает Reuters.

25 марта 2023 года Украина объявила о намерении во второй раз с начала года повысить стоимость транзита по «Дружбе» — на этот раз сразу вдвое (в январе тариф вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну). Источники «Ъ» связали инициативу с политической обстановкой вокруг Венгрии, которая не намерена отказываться от покупки российского топлива.

Ожидается, что контракт между венгерской MOL и «Укртранснафтой» будет учитывать это повышение, а поставки по новой схеме начнутся с мая.

Подробнее о новых тарифах и их влиянии на поставки по «Дружбе» — в материале «Ъ» «Два счетчика по "Дружбе"».

Григорий Лейба