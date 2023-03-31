Затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократился до 17 км

К 16:00 сегодняшнего дня, 31 марта, силы МЧС РФ совместно с представителями дорожных компаний расчистили еще 4 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Протяженность пробки на данный момент составляет 17 км — с 946-го по 963-й км федеральной автодороги.

По данным спасателей, мобильные группы доставляют воду, продукты питания находящимся в пробке людям, а также топливо для заправки транспорта. Дорога патрулируется по семи маршрутам для оказания помощи всем участникам движения.

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Демонтированы ограждения на 11 участках трассы. Ведется дальнейшая работа по расчистке дорожного полотна.

По прогнозу пресс-службы ГК «Автодор», ликвидировать затор планируется в течение ближайших восьми-десяти часов.

Ранее сообщалось, что трасса М-4 «Дон» перекрыта со вчерашнего вечера из-за обильного снегопада. В пробке оказалось около тысячи автомобилей. На территории четырех районов области и города Шахты введен режим ЧС.

Все главные факты о заторе в Ростовской области — в справке «Ъ».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону