Компания «Интерлизинг» профинансировала технику для строительства дороги Нарьян-Мар – Усинск в рамках нацпроекта

Компания «Интерлизинг» профинансировала технику, которая использовалась в строительстве и обслуживании дороги Нарьян-Мар – Усинск: комбинированные машины на базе SHACMAN, автогрейдеры LiuGong, снегоочистители МУП-351 ГР-01, автомобиль ГАЗ, снегоочиститель СШР-1 на базе УРАЛ, Вахтовый автобус КАМАЗ 43118 и другую спецтехнику на общую сумму 66 миллионов рублей.



Дорога построена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», поддержку которому оказал президент России Владимир Путин.

В официальном открытии по телемосту принимал участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщил Марат Хуснуллин – «Теперь в России на один долгострой стало меньше». Это событие жители региона ждали более 30 лет, так как еще в 1991 году было начато строительство объекта.

Работы на участке Нарьян-Мар – Усинск возобновили в декабре 2022 года и завершили 28 марта 2023 года.

Глава региона Юрий Бездудный назвал ввод в эксплуатацию дороги историческим событием.

Дорога связала регион с республикой Коми, а это значит, что Ненецкий округ начал постепенно входит в единую транспортную сеть страны.

Тракт запущен на 8 месяцев раньше, чем было запланировано. Марат Хуснуллин отметил также качество техники, которая принимала участие в строительстве дороги и первой смогла проехать по ней.

В 2023 году это первый объект, который введен в эксплуатацию в рамках нацпроекта. Протяженность участка Нарьян-Мар – Усинск составляет 15 километров. Данный фрагмент дороги стал первым в большом проекте по строительству магистрали Нарьян-Мар – Усинск – Печора – Ухта – Сыктывкар.

ООО «Интерлизинг»