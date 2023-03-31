ТАСС: найденный в Подмосковье дрон-квадрокоптер принадлежал подростку

Дрон-квадрокоптер с камерой, обнаруженный в лесополосе возле военного аэродрома Кубинка в Подмосковье, не представляет угрозы. Он принадлежит подростку, который хотел заснять с помощью дрона вид на лес сверху. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

«Предварительно установлено, что найденный квадрокоптер принадлежит одному из местных подростков. Он запустил его в лесу, хотел снять видео, но аппарат застрял в деревьях — снять его парень не смог и оставил. Спустя некоторое время аппарат упал на землю. Опасности он не представляет»,— рассказали агентству.

Квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором был обнаружен сегодня, 31 марта, утром. Взрывное устройство в нем не обнаружили.

28 февраля в деревне Габастово Московской области в 100 м от газовой станции «Газпрома» был обнаружен иностранный беспилотник. Официально о его происхождении не сообщалось. По информации Telegram-канала Shot, дрон был произведен украинской компанией «Укрджет».

Анастасия Ларина