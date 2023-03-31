Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: найденный в Подмосковье дрон-квадрокоптер принадлежал подростку

Дрон-квадрокоптер с камерой, обнаруженный в лесополосе возле военного аэродрома Кубинка в Подмосковье, не представляет угрозы. Он принадлежит подростку, который хотел заснять с помощью дрона вид на лес сверху. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

«Предварительно установлено, что найденный квадрокоптер принадлежит одному из местных подростков. Он запустил его в лесу, хотел снять видео, но аппарат застрял в деревьях — снять его парень не смог и оставил. Спустя некоторое время аппарат упал на землю. Опасности он не представляет»,— рассказали агентству.

Квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором был обнаружен сегодня, 31 марта, утром. Взрывное устройство в нем не обнаружили.

28 февраля в деревне Габастово Московской области в 100 м от газовой станции «Газпрома» был обнаружен иностранный беспилотник. Официально о его происхождении не сообщалось. По информации Telegram-канала Shot, дрон был произведен украинской компанией «Укрджет».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...