У военного аэродрома в Кубинке обнаружен дрон-квадрокоптер с камерой

В лесополосе недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье был обнаружен дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Принадлежность дрона не установлена.

«Утром в пятницу в лесополосе рядом с деревней Полушкино недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Взрывного устройства в нем не обнаружено»,— сказал агентству источник.

28 февраля в деревне Габастово Коломенского района Московской области в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома» упал иностранный беспилотник. Официально о происхождении дрона не сообщалось. По данным Telegram-канала Shot, упавший дрон — модели UJ-22 Airborne, который производит украинская компания «Укрджет».

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Анастасия Ларина