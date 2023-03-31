Россия пересмотрела позицию по поводу возможности перехвата морских и воздушных судов без санкции Совбеза ООН

Россия более не считает себя связанной политическими обязательствами в рамках Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР), созданной в 2003 году по предложению президента Джорджа Буша-младшего. Об этом «Ъ» заявили в МИД РФ, отвечая на просьбу прокомментировать обстоятельства прекращения участия России в работе этой структуры.

Пересмотр позиции РФ по отношению к ИБОР может иметь далеко идущие практические последствия. Дело в том, что этот механизм был запущен американской стороной во многом для облегчения процедур перехвата судов и самолетов в международных водах и воздушном пространстве, в случае если есть подозрение, что они перевозят оружие массового уничтожения или его компоненты. В 2004 году Россия вошла в основное ядро государств—основателей ИБОР наряду с США и еще 13 странами. Впоследствии о поддержке усилий ИБОР объявили 105 стран. Участники ИБОР за прошедшие 20 лет провели несколько удачных совместных операций по перехвату контрабанды чувствительных материалов (в частности, в Ливию, Сирию и Северную Корею). При этом страны, не присоединившиеся к ИБОР, неоднократно высказывали критику в адрес этой инициативы, идущей, по их мнению, вразрез с Конвенцией ООН по морскому праву.

В минувшую среду стало известно, что Россия более не намерена участвовать в работе ИБОР. А в пятницу «Ъ» в МИД РФ заявили: «Любые действия по перехвату в обход международного права и без прямой санкции Совета Безопасности ООН будем рассматривать как незаконные».

Как уточнили в министерстве, решение о прекращении участия в ИБОР власти РФ приняли «в связи с неготовностью западных стран, входящих в состав инициативы, к равноправному и конструктивному сотрудничеству в интересах нераспространения оружия массового уничтожения». «Последней каплей стало их "келейное" решение заблокировать наше участие в рабочих мероприятиях ИБОР. Однако они не один год разрушали ИБОР, пытаясь подверстать осуществление инициативы под свои конъюнктурные внешнеполитические интересы и превратить в площадку для сведения счетов с неугодными государствами,— заявили в МИДе.— Россия много раз указывала на неприемлемость такого курса, призывала урегулировать имеющиеся в ИБОР правовые "лакуны" в отношении деятельности по перехвату. Связывать себя четкими обязательствами и нормами наши бывшие коллеги не пожелали. Такова неприглядная изнанка насаждаемого ими "миропорядка, основанного на правилах", в котором свои "правила" навязывают другим, а сами делают, что хотят».

ИБОР, как считает российская сторона, «нужна Западу как "индульгенция" для осуществления перехватов любых не понравившихся судов на море и в воздухе без оглядки на международное право и решения СБ ООН». «Мы с таким подходом не согласны, как и целый ряд других крупных государств, включая наших партнеров по БРИКС и ШОС, которые в ИБОР не участвуют»,— отметили в МИД РФ, подчеркнув, что приверженность России целям и задачам нераспространения остается неизменной.

Как уже писал «Ъ», в октябре 2022 года власти Италии не пустили российских участников на ежегодное заседание координационного органа ИБОР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия итальянских властей «недружественными». В МИД Италии же решение о недопуске россиян обосновали как «жестокой российской агрессией против Украины», так и «неконструктивным отношением России к сотрудничеству на международных форумах по разоружению и нераспространению».

Елена Черненко, Анастасия Домбицкая