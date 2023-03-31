В Санкт-Петербурге полиция изъяла свыше 200 кг латиноамериканского кокаина

В Санкт-Петербурге полиция изъяла более 200 кг кокаина. Стоимость партии оценили более чем в 800 млн руб. Наркотики в Россию поставлялись из Латинской Америки международной преступной группировкой. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 31 марта.

«Полицейские изъяли более 200 кг кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 млн руб.»,— сказала госпожа Волк.

Силовиками были задержаны двое местных жителей с уголовным прошлым — оба были неоднократно судимы. Предварительно установлено, что запрещенные вещества они перевозили под видом фруктов в грузовике, где были оборудованы специальные тайники. Перекрыть канал поставки удалось следователям Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и их петербургским коллегам.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) и приготовлению к преступлению (ст. 30 УК РФ). На данный момент правоохранительными органами устанавливаются все участники криминальной схемы.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург