Сочи обогнал Лондон, Нью-Йорк и Дубай по стоимости элитного жилья

Сочи вошел в топ-3 городов мира по стоимости элитного жилья, опередив Лондон, Нью-Йорк и Дубай, сообщает консалтинговая компания NF Group, опираясь на аналитический отчет о благосостоянии The Wealth Report 2023. В элитных ЖК российского города-курорта средняя стоимость квадратного метра превышает 1,4 млн руб.

В рамках отчета NF Group ежегодно подсчитывается «индекс миллиона долларов», который показывает, сколько квадратных метров элитного жилья можно купить на рынках мира за $1 млн.

На первом место в индексе по итогам 2022 года оказалось Монако, где на $1 млн можно приобрести лишь 17 кв. м в элитной квартире.

На втором месте находится Гонконг, где за $1 млн можно приобрести 21 кв. м элитной недвижимости.

В занимающем третье место в рейтинге Сочи этот показатель составил 29 кв. м. Российский город опередил в рейтинге Нью-Йорк (33 кв. м), Лондон (34 кв. м) и Дубай (105 кв. м).

Ранее сообщалось, что за год стоимость элитного жилья в Сочи выросла заметнее, чем в Москве: более чем на 30%, до 2,4 млн руб. за кв. м, что уже привело к снижению спроса. В нынешнем году застройщики могут фокусироваться на новых форматах и проектах в близлежащих поселках, считают эксперты.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Элитное жилье перегрелось в Сочи».

Александр Кислов