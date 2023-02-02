Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 33 рублей

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области согласовала проект постановления о повышении стоимости проезда в наземном транспорте Екатеринбурга. Согласно документу на сайте РЭК, тариф вырастет до 33 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Заседание РЭК по вопросу изменения тарифа состоится 9 февраля. После этого документ должны утвердить в правительстве региона, а затем — опубликовать. Постановление вступит в силу спустя семь дней после опубликования, а значит проезд может подорожать с середины февраля.

Сейчас стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга составляет 32 руб. Такой тариф утвердили в феврале прошлого года, увеличив цену на 4 руб.

В конце прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал повышение стоимости проезда во всем общественном транспорте, в том числе метро, с 32 до 33 руб. При этом он отметил, что экономически обоснованная стоимость проезда сейчас — порядка 50 руб., но город «не может на такое пойти».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте