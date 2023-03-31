Самарский «Дорстрой» за почти 92 млн рублей отремонтирует больницу в воронежском Боброве

Победителем торгов на капремонт Бобровской районной больницы стало самарское ООО «Строительно-производственная компания "Дорстрой"». Это следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составляла 93,2 млн руб. На торги заявились четыре участника. «Дорстрой» предложил 91,8 млн, его неназываемые конкуренты — 83,9 млн, 88,6 млн и 90,4 млн. Самарской компании отдали предпочтение из-за большего опыта работы, а также наличия финансовых и трудовых ресурсов.

Подрядчику нужно до 1 февраля 2025 года отремонтировать инженерные сети, автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, систему телевизионного наблюдения, а также сделать общестроительные работы.

Ранее «Дорстрой» победил на торгах по строительству в Лисках Центра культурного развития. За эти работы компания может получить 97,2 млн руб.

Как орловские власти нашли подрядчика на достройку крупнейшего медцентра — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Стрела" дотянулась до "Титаника"».

Владимир Зоркий

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