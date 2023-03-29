Самарский «Дорстрой» за 97 млн рублей возведет в воронежских Лисках центр культурного развития

Победителем торгов на строительство Центра культурного развития в Лисках Воронежской области стало самарское ООО «Строительно-производственная компания "Дорстрой"». Это следует из конкурсной документации.

Начальная цена контракта составляла 98,6 млн руб. На торги заявились два участника. «Дорстрой» предложил 97,2 млн, его неназываемый конкурент — 96,7 млн. Самарской компании отдали предпочтение из-за большего опыта работы. Сейчас контракт находится на подписании у поставщика.

Двухэтажный центр необходимо построить к 1 декабря 2023 года. На первом этаже запланированы зрительный зал на 248 мест, гримерки, репетиционные и костюмерные помещения, танцевальный зал в фойе и вестибюль с гардеробной. На втором этаже расположатся кабинеты администрации и персонала, служебный санузел, читальный зал, хоровой и вокальный кружок, студия звукозаписи, театральная студия и буфет. Во все помещения должен быть обустроен доступ маломобильных групп населения.

По данным Rusprofile, ООО «СПК "Дорстрой"» зарегистрировано в Самарской области в апреле 2012 года для разборки и сноса зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 761 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Рафаел Авеян.

С 2018 по 2022 года компания получила 16 госконтрактов на 1 млрд руб. в Самарской и Омской областях. Крупнейший из них — на ремонт участков дорожно-транспортной сети Омска за 267,6 млн руб., но он был расторгнут по соглашению стороны Почти все контракты связаны с дорожными работами, один касается благоустройства территории у дома культуры.

О реконструкции исторического здания в центре Курска за 1,4 млрд рублей читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Депутат доделает музей».

Александр Прытков

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