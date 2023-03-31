В Забайкалье из-за подтопления отрезано сообщение с 11 селами, где проживают 3,5 тыс. человек

В Сретенском районе Забайкальского края из-за подтопления дороги регионального значения Сретенск—Усть-Карск 11 поселков с населением около 3,5 тыс. человек оказались отрезанными от транспортного сообщения с территорией края. Как сообщает региональное министерство строительства, в районе объявлен режим ЧС.

«Минстрой направил дорожную спецтехнику в Сретенский район для обеспечения проезда по затопленной талыми водами дороге. В настоящее время на участке заняты два экскаватора, два самосвала и один погрузчик, к ним будет добавлен еще один экскаватор и два грузовика. Специалисты в усиленном режиме занимаются отсыпкой дороги»,— уточняют в министерстве.

В администрации Сретенского района «Ъ» сообщили, что транспортное сообщение прервалось еще 30 марта. «Из-за подтопления сейчас невозможен проезд машин скорой помощи, школьных автобусов, транспорта, перевозящего продукты питания»,— добавили в администрации.

О режиме ЧС на юге России из-за обильных снегопадов — в материале «Ъ» «Ростов-на-снегу».

Влад Никифоров, Иркутск