Генштаб исключил отправку призывников в зону спецоперации

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что российских призывников весной текущего года не будут отправлять в зону проведения военной операции на Украине.

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции»,— сообщил господин Цимлянский в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, количество контрактников и мобилизованных в российской армии достаточно для «выполнения всех задач» военной операции на Украине. 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Из документа следует, что с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны призвать 147 тыс. человек.

Подробнее о том, что происходит после ввода российский войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов