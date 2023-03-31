Генштаб: все призванные этой весной срочники будут служить в России

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что все граждане, призванные на военную службу этой весной, будут направлены в пункты постоянной дислокации на территории России. Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля.

В ходе брифинга Владимир Цимлянский отметил, что треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они будут осваивать военную технику и получат военно-учетную специальность. Он уточнил, что после завершения обучения в соответствии с полученными навыками их направят в войска для эксплуатации вооружения и военной техники.

«В завершение, хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания»,— добавил он.

Вчера, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Из документа следует, что с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны призвать 147 тыс. человек.