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Коммерсантъ FM
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Globo: Бразилия не стала подписывать декларацию «саммита за демократию»

Правительство Бразилии не стало подписывать итоговую декларацию «саммита за демократию», отказавшись «использовать саммит для осуждения России», сообщает Globo со ссылкой на источники. В организованном США саммите участвовали представители 121 страны, однако под итоговой декларацией подписались 73 участника, причем 13 из них поддержали документ с оговорками.

В письме, направленном организаторам саммита в Вашингтоне, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что миру «угрожает новая холодная война и неизбежность вооруженного конфликта». По его мнению, «знамя защиты демократии нельзя использовать для возведения стен или создания разногласий». «Защита демократии — это борьба за мир. Политический диалог — лучший способ достижения мирного консенсуса»,— уверен он.

Саммит прошел с 28 по 30 марта. Ряд других его участников выразили недовольство акцентом на российско-украинском конфликте. В частности, Армения отказалась подписаться под параграфом, где страны осудили попытки применения силы против «территориальной целостности или политической независимости любого государства». Ереван счел пункт несправедливым, поскольку в нем не упоминался его конфликт с Баку.

Подробности — в материале «Ъ» «Саммит за демократию оказался чрезмерно демократичным».

Лаура Кеффер

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