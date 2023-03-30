Армения воздержалась от поддержки пункта по Украине в декларации «саммита за демократию»

Армения решила воздержаться от принятия пункта о ситуации на Украине в декларации «саммита за демократию». Как сказано на сайте правительства страны, по их мнению, этот параграф не затрагивает все конфликты и кризисы.

«Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго Саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференцсвязи. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом. По итогам пленарного заседания была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой»,— сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Текст декларации опубликован на сайте Госдепартамента США. В документе сказано, что участники саммита осуждают гуманитарные последствия военной операции России на Украине, а также требует немедленного вывода войск с территории страны. Кроме этого, участники саммита поддерживают привлечение виновных в ответственности за «самые серьезные преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».

Кроме Армении, присоединились с оговорками или отказались от этого пункта Индия и Мексика. Всего документ подписали представители 73 стран.

С 28 по 30 марта проходит «саммит за демократию», который организовала администрация США. В нем принимают участие лидеры стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Турцию и Венгрию — союзников США по НАТО — на саммит не пригласили. По задумке инициаторов саммита, он должен укрепить единство демократических государств на фоне усиления автократий, среди которых, по мнению США, особое беспокойство вызывают Россия и Китай.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Демократия — мать порядка».

Олеся Павленко