Wells Fargo оштрафовали в США на $98 млн за слабый контроль за исполнением санкций

Американский банк Wells Fargo & Co. оштрафовали на $97,8 млн за недостаточный контроль за исполнением санкций против Ирана, Сирии и Судана. Об этом сообщили Федеральная резервная система (ФРС) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В пресс-релизе ФСР уточняется, что сумма штрафа со стороны регулятора составила более $67,7 млн, со стороны OFAC — $30 млн. По версии ФРС, недостаточный надзор Wells Fargo & Co. позволил банку нарушить санкций США, «предоставив платформу торгового финансирования иностранному банку, который использовал ее для обработки запрещенных транзакций» на сумму около $532 млн в период с 2010 по 2015 годы.

В OFAC заявили, что нарушения были допущены в 2008–2015 годы. По данным управления, Wells Fargo и его предшественник Wachovia Bank (был поглощен Wells Fargo в 2008 году) предоставляли иностранному банку в Европе программное обеспечение, которое этот банк использовал для обработки транзакций с находящимися под санкциями США юрисдикциями и лицами. OFAC уточнило, что Wells Fargo согласился выплатить штраф.

По итогам четвертого квартала 2022 года прибыль Wells Fargo упала вдвое, до $2,8 млрд. Это связано в числе прочего со штрафом в $3,7 млрд, назначенным банку в декабре за незаконные комиссии по потребительским кредитам. Квартальная выручка банка снизилась на 5,7%, до $19,7 млрд. Выручка за год снизилась на 6%, до $73,8 млрд, прибыль — на 39%, составив $13,2 млрд.

Лаура Кеффер