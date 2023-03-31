Александрова вылетела с Miami Open

Екатерина Александрова проиграла чешке Петре Квитовой в четвертьфинале Miami Open. Матч продлился 2 часа 12 мин и закончился со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу чешской спортсменки.

Miami Open — турнир в престижных категориях ATP Masters 1000 и WTA 1000. Его призовой фонд составляет $8,8 млн.

Вчера, 30 марта, в полуфинал Miami Open вышли сразу два российских теннисиста — Даниил Медведев и Карен Хачанов. Хачанов прошел в полуфинал турнира серии Masters впервые с 2019 года.

О победе Медведева читайте в публикации «Ъ» «Однажды в Америке, после дождичка в четверг».

Лаура Кеффер