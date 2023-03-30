Россия обвинила Болгарию и Чехию в нелегальном ремонте советских вертолетов для Украины

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила Болгарию и Чехию в нарушении международных соглашений, поскольку эти страны ремонтируют и модернизируют советскую технику для отправки на Украину. ФСВТС утверждает, что таким образом Болгария и Чехия «наносят значительный ущерб мировой системе экспортного контроля».

Речь идет о соглашении между Россией и Болгарией о ремонте и модернизации вертолетов Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) от 9 марта 2012 года, а также о соглашении с Чехией о ремонте и модернизации Ми-24 (Ми-35), Ми-171Ш (Ми-8, Ми-17) от 27 апреля 2012 года.

Как утверждает ФСВТС, стороны договорились без согласия России не продавать или не передавать третьей стороне полученных в рамках соглашения имущества, документацию и информацию, а также не проводить модернизацию вертолетов без участия производителей и разработчика вертолетов.

В сообщении службы говорится, что ремонт советской техники осуществляют госкомпании Болгарии «Авионамс», «Терем-Летец» и Чехии «Лом Прага». В 2022 году Россия запретила трем упомянутым техцентрам ремонтировать вертолеты типа «Ми» и приостановила поставки российских запчастей и комплектующих в недружественные страны. В МИД РФ это решение объясняли планами стран Запада отправлять военную технику на Украину.

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Лусине Баласян