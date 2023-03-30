Глава Кубани заявил о необходимости усилить социальную адаптацию бывших заключенных

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе необходимо выстроить систему взаимодействия между всеми органами власти для помощи отбывшим наказание гражданам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Наша общая задача — помочь этим людям вернуться к нормальной жизни и стать законопослушными гражданами. У осужденных должна быть возможность получить образование, медицинскую помощь, освоить профессию»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Сейчас в регионе центры занятости проводят с заключенными профориентационные мероприятия и оказывают им помощь в оформлении документов. 28 марта в крае открыли уже седьмой исправительный центр. Они работают на базе промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где ежегодно более 3 тыс. осужденных получают трудовые навыки.

Если у бывших заключенных нет своего дома, то их могут принять в центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства, а также в отделения ночного пребывания при комплексных центрах соцобслуживания в Краснодаре, Кропоткине, Курганинске, Новороссийске и Туапсе. Только за прошлый год они приняли 544 бывших заключенных. На начало марта 2023 года помощь оказали 446 людям. Также бывшим заключенным помогают восстановить СНИЛС и медицинский полис и при необходимости установить инвалидность и назначить пенсию.

6 февраля 2023 года Владимир Путин подписал федеральный закон «О пробации в Российской Федерации». В соответствии с ним в России создадут институт пробации. По закону бывшим заключенным и приговоренным к принудительным работам будут предоставлять помощь в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, поиске родственников, а также им будут оказывать психологическую помощь. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, отдельные меры — с 1 января 2025 года.

Татьяна Ручкина

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