Следствие попросило арестовать двух заместительниц брянского губернатора

Басманный суд Москвы получил ходатайства следствия о заключении под стражу врио замгубернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Обеих обвиняют в даче взятки.

В суде дополнительно указали, что, по данным следствия, сумма взятки составила 4,4 млн руб. Деньги передали через посредников, которых позднее также установили и задержали.

В должности врио замгубернатора, курирующего сферы образования, науки и культуры, Елена Егорова работала с 1 апреля 2022. Татьяна Кулешова заняла должность 28 апреля 2021 — она отвечала за информационную и внутреннюю политику.

О задержании госпожи Егоровой и госпожи Кулешовой стало известно накануне, 29 марта. Тогда источники ТАСС сообщили, что заместительниц губернатора подозревают в получении крупной взятки.

Григорий Лейба