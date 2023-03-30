Соглашение между Россией и Эстонией о таможенном сотрудничестве прекратило действовать

Действие соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах между Россией и Эстонией было прекращено. Официальное сообщение МИД РФ по этому поводу опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Текст российско-эстонского документа предполагал, что соглашение будет оставаться в силе на протяжении полугода с даты письменного уведомления одной из сторон о намерении прекратить его действие.

В сегодняшнем сообщении МИДа инициатор денонсации не указан. При этом сообщается, что соглашение прекратило действовать 26 марта 2023 года.

Соглашение о таможенном сотрудничестве между Россией и Эстонией правительства государств подписали в 1999 году. Документ предусматривал упрощение таможенных формальностей, различные формы взаимопомощи (предоставление информации, обмен опытом, техническая поддержка и пр.), а также общую борьбу таможенных ведомств с различными нарушениями.

В январе Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине. Посол Эстонии Маргус Лайдре покинул Москву 7 февраля.

Григорий Лейба