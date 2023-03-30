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Коммерсантъ FM
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Турецкие оппозиционеры не смогли договориться о едином кандидате в президенты

Турецкие оппозиционные политические силы не смогли выбрать единого кандидата в президенты страны против действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. От ведущих оппозиционных партий Турции в выборах будет участвовать сразу два популярных кандидата.

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Мухаррем Индже

Мухаррем Индже

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

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Мухаррем Индже

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Reuters

По данным турецкого издания Hurriyet, лидер партии Memleket Мухаррем Индже наотрез отказался снимать свою кандидатуру в пользу Кемаля Кылычдароглу, который был выдвинут блоком «Народный альянс». В 2018 году господин Индже уже баллотировался в президенты, тогда он набрал 30% голосов избирателей и занял второе место. Как пишет издание, несмотря на то что на этот раз шансов повторить успех у Мухаррема Индже почти нет, он считает, что не может подвести своих сторонников и отказаться от участия в кампании.

Многие представители турецкой оппозиции призывают Мухаррема Индже снять свою кандидатуру с выборов, сообщает Hurriyet. Оппозиционеры опасаются, что господин Индже может помешать Кемалю Кылычдароглу победить в первом туре и заберет себе часть его голосов.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Дату голосования было решено не переносить, несмотря на то что в начале февраля Турция пережила сокрушительные землетрясения, унесшие жизни более чем 50 тыс. человек, в связи с чем голосование в ряде районов на юго-востоке будет проходить в экстремальных условиях.

Как сообщает издание Daily Sabah, сейчас главными фаворитами президентских выборов являются Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее о предвыборной президентской кампании в Турции читайте в публикации «Ъ» «Время собирать кадры».

Александр Кислов

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