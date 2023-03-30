Глава думского комитета Картаполов: увеличение призывного возраста не коснется призываемых этой весной

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что запланированное на ближайшие три года поэтапное повышение призывного возраста не затронет граждан, призванных весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу»,— сказал господин Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам председателя комитета по обороне, законопроект о о поэтапном изменении границ призывного возраста Госдума намерена рассмотреть после 17 апреля. Принятие законопроекта запланировано на весеннюю сессию.

«В середине марта законопроект был внесен. Но это сложный законопроект, он связан с тем, что нам необходимо получить относительно него мнения всех заинтересованных органов федеральной исполнительной власти, поэтому мы его направили в рассылку. Окончание срока предоставления отзывов — 15 апреля»,— уточнил он.

Законопроект о повышении возраста призыва в армию был внесен в Госдуму 13 марта. Авторы поправок предлагают провести реформу в течение трех лет — до 2026 года. В период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025-го — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Растет возраст духов».

Милена Костерева