В Европе рекордно выросло использование бизнес-джетов

Количество перелетов на частных самолетах в Европе в прошлом году выросло на 64%, достигнув рекордных 572,8 тыс. Такие данные сегодня, 30 марта, опубликовала (.pdf) экологическая организация Greenpeace, озабоченная ростом выбросов от самолетов. Тем самым в общей сложности на бизнес-джеты пришлось почти 3,4 млн т выбросов CO2.

«Тревожный рост перелетов на частных самолетах идет вразрез со всеми исследованиями о климате, которые говорят нам о необходимости немедленно снизить выбросы CO2, чтобы предотвратить катастрофу»,— прокомментировала эти данные активистка Greenpeace Клара Мария Шенк.

В Greenpeace также отмечают, что 55% всех рейсов на бизнес-джетах в Европе в 2022 году было совершено на расстояния менее 750 км, то есть такие, которые, по мнению защитников природы, легко преодолеть на других, более экологичных видах транспорта. Самыми популярными направлениями перелетов на частных самолетах стали Париж—Лондон, Ницца—Лондон и Париж—Женева.

Рынок бизнес-авиации пережил всплеск популярности с началом пандемии, когда действовали различные ограничения и число коммерческих рейсов резко сократилось. Однако он продолжил расти и в прошлом году, хотя большинство ограничений уже было отменено, это подтверждают и другие исследования.

Яна Рождественская