Пост главы Можги занял Эрик Уразов

Главой Можги избрали временно исполнявшего обязанности руководителя города Эрика Уразова. В результате тайного голосования, прошедшего в рамках 21-й сессии гордумы, его кандидатуру поддержали 24 депутата, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эрик Уразов, vk.com Фото: Эрик Уразов, vk.com

Всего на конкурс на должность главы Можги было подано шесть заявок, однако конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов. 30 марта свои программы представили Эрик Уразов и директор МУП «Водоканал» из Воткинска Олег Бердышев.

Напомним, господин Уразов с конца февраля 2023 года занял пост временно исполняющего обязанности главы Можги после того, как бывший руководитель города Михаил Трофимов сложил полномочия. Данное решение он принял спустя почти полтора месяца после крупной коммунальной аварии в Можге, из-за которой на несколько дней 11 тыс. человек остались без отопления.