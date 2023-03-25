На пост главы Можги претендуют шесть кандидатов

28 марта в Можге состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, сообщает пресс-служба муниципалитета. Собеседование пройдут шесть претендентов на пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, участвовать в конкурсе будут заместитель главы Можгинского района по сельскому хозяйству и экономике Константин Порымов, врио главы города Эрик Уразов, директор воткинского предприятия «Водоканал» Олег Бердышев и начальник отдела «Вараксинский» Завьяловского района Илья Крюков. В списках также значатся временно безработные житель Можги Виталий Виноградов и житель Шаркана Станислав Куклин.

Напомним, бывший глава Можги Михаил Трофимов сложил полномочия в феврале. Данное решение он принял спустя почти полтора месяца после крупной коммунальной аварии в Можге, из-за которой на несколько дней 11 тыс. человек остались без отопления. Однако сам господин Трофимов причины такого решения не указал. Врио градоначальника стал недавно перешедший на работу в администрацию Можги Эрик Уразов.