ВТБ предупредил клиентов о новой схеме телефонного мошенничества

Банк ВТБ зафиксировал усиление активности телефонных мошенников, которые сообщают клиентам о «блокировке» учетной записи онлайн-банка, обещая затем восстановить к нему доступ. Как сообщают в пресс-службе финорганизации, пытаются узнать данные, которые позволят им оформить кредит и вывести средства на свои счета.

По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов от имени сотрудников контакт-центра банка. Уточняется, что мошенники ведут разговоры с жертвами по «заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик».

«Главная рекомендация — немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации. Это может быть телефонный номер 1000 или номер, указанный на обратной стороне карты, а также чат "ВТБ Онлайн"»,— добавила вице-президент ВТБ Ольга Цегельная.

Ранее Сбербанк России рассказал о другой схеме мошенничества в интернете: злоумышленники под видом продавцов в онлайне просят приобрести у них товары с возвратом средств за небольшую премию якобы для повышения рейтинга на торговой площадке. При этом покупатели получают свои деньги обратно и совершают новые, более дорогие покупки, но при большой сумме трат мошенники перестают возвращать средства и выходить на связь.

Александр Кислов