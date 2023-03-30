Глава Сочи сохранил третье место в национальном рейтинге мэров по итогам I квартала 2023 года

Глава Сочи Алексей Копайгородский сохранил третью позицию в национальном рейтинге мэров по итогам первых трех месяцев 2023 года. Эти сведения содержит совместное исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.

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Список составлен на основе заочного голосования и очного анкетирования ряда экспертов, оценивших эффективность глав 88 субъектов РФ в первом квартале текущего года.

«Постоянный диалог с жителями, изучение их мнения и оперативное реагирование на обращения — один из незыблемых управленческих принципов команды Алексея Копайгородского»,— говорится в сообщении.

В частности, эксперты отметили активную деятельность главы курорта в области сохранения архитектурного наследия. Текущий год был объявлен в муниципалитете «Годом архитектуры». Городская стратегия включает порядка 120 мероприятий по сохранению исторических зданий и развитию культурного облика и социальной среды Сочи. Составители рейтинга особенно выделили принятие генплана и цифровизацию инструментов взаимодействия граждан и муниципальной власти.

По итогам 2022 года Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге глав регионов. При этом в начале прошлого года глава Сочи находился на пятой строчке.

Глава Краснодара Евгений Наумов утратил одну позицию в списке. По итогам 2022 года мэр краевого центра занимал 18-е место.

Анастасия Донскова

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