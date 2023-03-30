Владимир Путин поручил провести на ВДНХ международный форум «Россия»

Президент России Владимир Путин поручил провести международный экономический форум «Россия» в 2023-2024 годах в Москве на ВДНХ. Председателем форума назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста документа следует, что мероприятие будет проводиться для демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру.

Для подготовки и проведения форума Владимир Путин постановил образовать организационный комитет, его председателем назначен Сергей Кириенко. Согласно указу, в качестве участников на форум пригласят «дружественные» иностранные государства. Представить достижения в различных отраслях российской экономики предложат и российским регионам.

Милена Костерева