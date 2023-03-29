Суд Петербурга вернул в СИЗО отпущенного под домашний арест бизнесмена Сабадаша

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию прокуратуры и изменил меру пресечения бизнесмену Александру Сабадашу на заключение в СИЗО до 22 мая. Об этом вечером 29 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд встал на сторону гособвинителя и отменил постановление Смольнинского райсуда, вернув обвиняемого в следственный изолятор. Экс-миллиардер пришел на заседание в двумя сумками — с вещами и едой. Паспорт фигуранта в СИЗО не отдали, представитель ФСИН подтвердил суду, что привел Александра Сабадаша.

Сторона защиты возражала и указывала на неудовлетворительное состояние здоровья обвиняемого. «Ситуация ухудшается. Я держусь и, похоже, это всех расстраивает»,— дополнил экс-сенатор. Кроме того, адвокаты говорили об отсутствии подтверждения доводов материалами дела и не соответствие их действительности. Они также добавили, что вменяемое фигуранту относится к предпринимательской деятельности.

«Со мной никому не будет просто»,— сказал Сабадаш после объявления судом пятого перерыва по ходатайству стороны защиты.

Адвокаты отметили, что срок давности истек по семи эпизодам, даже если оставить квалификацию следствия. В то же время Сабадаш подтвердил, что погасил принесенный ущерб. «Я даже расстроился, когда меня выпустили»,— закончил обвиняемый.

В понедельник 27 марта «Ъ-СПб» писал, что прокуратура попросила вернуть в СИЗО отпущенного под домашний арест бизнесмена Сабадаша. На прошлой неделе суд в Петербурге отпустил обвиняемого в хищении экс-миллиардера из СИЗО. Ему и еще трем фигурантам дела вменяется 16 эпизодов хищения денег банка «Таврический» в 2013 году на общую сумму более 952 млн рублей по статье о мошенничестве. При этом Сабадаш также обвиняется в легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, предприниматель оплатил похищенными деньгами фиктивные международные контракты по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на суммы 189,5 млн и 298,9 млн рублей соответственно.

Подробнее о деле читайте в материале «Менеджеров банка "Таврический" отправили на второй круг».

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