Прокуратура попросила вернуть под стражу отпущенного под домашний арест бизнесмена Сабадаша

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционное представление на постановление суда об изменении меры пресечения бизнесмену Александру Сабашу. Об этом 27 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые в деле о мошенничестве бизнесмен Александр Сабадаш

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Обвиняемые в деле о мошенничестве бизнесмен Александр Сабадаш

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Гособвинитель просит городской суд отменить постановление Смольнинского райсуда и вернуть обвиняемого в следственный изолятор. Представление принято к производству.

«Обвинение ссылается на то, что необходимая медицинская помощь фигуранту оказывается, в том числе и в больнице им. Ф.П. Гааза, в совершении вменяемых преступлений Сабадаш играл самую активную роль, является выгодоприобретателем похищенных денежных средств, которые выводились за границу и до настоящего времени не обнаружены, ущерб не возмещен, соответственно, подсудимый может скрыться»,— отметили в пресс-службе.

Судом в постановлении было учтено, что никакая иная мера, кроме стражи, не может быть применена к подсудимому.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отпустил обвиняемого в хищении бизнесмена Александра Сабадаша из СИЗО. Ему и еще трем фигурантам дела вменяется 16 эпизодов хищения денег банка «Таврический» в 2013 году на общую сумму более 952 млн рублей по статье о мошенничестве. При этом Сабадаш также обвиняется в легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, предприниматель оплатил похищенными деньгами фиктивные международные контракты по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на суммы 189,5 млн и 298,9 млн рублей соответственно.

Подробнее о деле читайте в материале «Менеджеров банка "Таврический" отправили на второй круг».

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