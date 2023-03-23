Суд в Петербурге отпустил обвиняемого в хищении бизнесмена Сабадаша из СИЗО

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения в отношении бизнесмена и экс-сенатора Александра Сабадаша, обвиняемого в хищении свыше 952 млн рублей у банка «Таврический». Миллиардера отпустили из СИЗО под домашний арест. Его подельники останутся под стражей на время следствия.

«Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Александра Сабадаша, Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), изменил меру пресечения Сабадашу со стражи на домашний арест сроком по 22 мая»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, всем троим фигурантам дела вменяются 16 эпизодов хищения денег банка «Таврический» в 2013 году на общую сумму более 952 млн рублей. Обвинение считает, что тогда Сомов, бывший в то время председателем правления АО «Таврический банк», вступил в преступный сговор со своим замом Гаркушей. Они выдали несколько кредитов фирме «Милан», аффилированной с ликероводочным заводом «Ливиз» Сабадаша, «в ущерб финансовой стабильности банка.»

Александр Сабадаш также обвиняется в легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, предприниматель оплатил похищенными деньгами фиктивные международные контракты по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на суммы 189,5 млн и 298,9 млн рублей соответственно.

Подробнее о деле читайте в материале «Менеджеров банка "Таврический" отправили на второй круг».

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